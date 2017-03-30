Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России.

«По всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

Я очень хочу выступать за сборную России, ведь это мечта любого футболиста — попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники — Марио Фернандес и Маринато Гильерме, — я стал понимать, что это реально.

Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной», — сказал Жоаозиньо