«Манчестер Юнайтед» интересуется Хандановичем

может приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича в случае ухода .

На испанского голкипера претендует мадридский «Реал», который намерен усилить вратарскую позицию нынешним летом. Манкунианцы рассматривают Хандановича как основного кандидата на замену испанцу. Сумма возможной сделки не сообщается.

Подробную статистику выступлений Хандановича вы можете посмотреть здесь.