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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Хандановичем

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Давид Де Хеа Самир Ханданович

    «Манчестер Юнайтед» может приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича в случае ухода Давида Де Хеа.

    На испанского голкипера претендует мадридский «Реал», который намерен усилить вратарскую позицию нынешним летом. Манкунианцы рассматривают Хандановича как основного кандидата на замену испанцу. Сумма возможной сделки не сообщается.

    Подробную статистику выступлений Хандановича вы можете посмотреть здесь.

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