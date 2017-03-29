«Арсенал» и «МЮ» – самые травматичные команды АПЛ за последние 6 лет
Sky Sports провел исследование травматичности команд АПЛ за последние шесть лет.
Наиболее травматичными командами премьер-лиги являются «Арсенал», игроки которого в общей сложности с сезона-2011/12 пропустили из-за повреждений 10 285 дней, и «Манчестер Юнайтед» (9600 дней).
Следом идут «Эвертон» (8058 дней), «Ливерпуль» (8044), «Тоттенхэм» (7625) и «Сандерленд» (7353).
Футболисты «Манчестер Сити» за этот период суммарно были травмированы 6023 дня, а игроки «Челси» – 4559 дней.
В нынешнем сезоне больше всего страдает от травм «Сандерленд» (1761 дней). У «Арсенала» этот показатель равен 1038 дням, у «МЮ» – 787, у «Челси» – 444.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.