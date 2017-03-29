Андрей Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную. Если сейчас не позовем Бердыева, последствия будут плачевными»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после товарищеского матча с Бельгией (3:3) выразил мнение, что национальной команде необходимо пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.
– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке.
Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.
– Лучший в составе нашей сборной?
– Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.
– Основной вывод по этой ничьей?
– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.
– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.
– Что именно?
– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…
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