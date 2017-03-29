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    Андрей Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную. Если сейчас не позовем Бердыева, последствия будут плачевными»

    Теги Ростов Александр Бухаров Курбан Бердыев Станислав Черчесов сборная Бельгии сборная России Андрей Канчельскис товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после товарищеского матча с Бельгией (3:3) выразил мнение, что национальной команде необходимо пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    – Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке.

    Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

    – Лучший в составе нашей сборной?

    – Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

    – Основной вывод по этой ничьей?

    – Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

    – Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

    – Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

    – Что именно?

    – Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

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