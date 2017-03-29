Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после товарищеского матча с Бельгией (3:3) выразил мнение, что национальной команде необходимо пригласить на пост главного тренера.

– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке.

Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

– Лучший в составе нашей сборной?

– Можно отметить и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

– Основной вывод по этой ничьей?

– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в . Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…