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    Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2018

    Теги сборная Бразилии сборная Парагвая ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Сборная Бразилии, разгромив Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира.

    Таким образом, бразильская команда стала первой после страны-хозяйки России, квалифицировавшейся на чемпионат мира.

    В 14 турах пятикратные чемпионы мира одержали 10 побед и потерпели всего 1 поражение, набрав 33 очка.

    За 4 тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили.

    Аргентине, идущей на 5-м месте, придется играть стыковые матчи с представителем Океании.

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