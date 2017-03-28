Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Бельгии (3:3).

– Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все три гола получили со стандартов.

Соперник играл с преимуществом, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты.

Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.

– Причина голов – колоссальная разница в классе с Бентеке?

– Полметра разницы это уже много. Посмотрим, где там и почему уступили. Стандарты это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать.