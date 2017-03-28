Станислав Черчесов: «Кроме стандартов у Бельгии моментов не было»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Бельгии (3:3).
– Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все три гола получили со стандартов.
Соперник играл с преимуществом, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты.
Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.
– Причина голов – колоссальная разница в классе с Бентеке?
– Полметра разницы это уже много. Посмотрим, где там и почему уступили. Стандарты это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать.
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