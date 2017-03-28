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    Станислав Черчесов: «Кроме стандартов у Бельгии моментов не было»

    Теги Станислав Черчесов сборная Бельгии сборная России товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Бельгии (3:3).

    – Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все три гола получили со стандартов.

    Соперник играл с преимуществом, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты.

    Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.

    – Причина голов – колоссальная разница в классе с Бентеке?

    – Полметра разницы это уже много. Посмотрим, где там и почему уступили. Стандарты это не футбол, но часть футбола, причем важная. Будем над ней работать.

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