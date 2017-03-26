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    Глава МВД Сербии: «Наша задача – арестовать и сурово наказать нападавших на болельщиков «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики

    Глава МВД Сербии Небойша Стефанович пообещал наказать виновных в нападении на болельщиков «Спартака», которое произошло минувшей ночью в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (1:2).

    «Наша задача – арестовать и сурово наказать преступников, тем самым показав, что Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на отечественных или иностранных граждан.

    Никто не должен хотя бы допустить мысль, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче», – сказал Стефанович. 

    Глава МВД Сербии также навестил раненых болельщиков в местной больнице.

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