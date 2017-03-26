Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).

– Мы сыграли очень плохо, и это очевидно. Не знаю, почему мы провалили дебют матча. Мы не создали практически ни одного момента, вину за поражение беру на себя.

Сейчас уже понимаю, что не стоило выпускать де в стартовом составе, но задним умом все крепки. Вообще он отличный защитник, но отвечать, конечно же, мне.

– Вы остаетесь во главе команды?

– Нужно подумать, но выбрасывать белый флаг пока рано. Я крайне разочарован, ведь перед игрой у меня было хорошее предчувствие.

Пожалуй, мне стоит посмотреть на себя в зеркало, – сказал Блинд.

После 5 туров Голландия с 7 очками занимает в таблице группы А 4-е место.