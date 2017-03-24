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    Станислав Черчесов: «Свист трибун? Я не судья, чтобы говорить об этом. Спрашивайте про футбол»

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против команды  Кот-д′Ивуара (0:2).

    – Почему так поздно сделали замены?

    – Потому что игра подсказывала, что нужно сделать именно тогда.

    – Сборная России проиграла в Краснодаре уже второй раз. Может, больше не стоит?

    – Давайте не путать вещи. С Коста-Рикой мы провели хороший матч, и сегодня нас хорошо приняли. Галицкий делает все, что нужно. Остальное – это уже наши проблемы.

    – Почему сегодня не получилась игра?

    – Она не получилась отчасти. Первый тайм гости играли на контратаках, в одной из них забили. Но во втором тайме мы взвинтили темп, гол вот-вот назревал, но Заа, об индивидуальном мастерстве которого мы предупреждали, забил еще.

    – Слышали когда-нибудь столько свиста с трибун в адрес российской сборной?

    – Я не судья, чтобы говорить про свист. Спрашивайте про футбол, – сказал Черчесов.

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