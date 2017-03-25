Смотрите видео всех голов и обзоры отборочных матчей к ЧМ-2018 в обновленном приложении Scores & Video

На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России. В частности вчера Испания обыграла Израиль, Хорватия одолела Украину, Ирландия сыграла вничью с Уэльсом. Матч сборной России против команды Кот-д’Ивуара, к счастью, был лишь товарищеским.

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