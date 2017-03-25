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    Смотрите видео всех голов и обзоры отборочных матчей к ЧМ-2018 в обновленном приложении Scores & Video

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    На этой неделе сборные со всего мира играют матчи квалификации к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России. В частности вчера Испания обыграла Израиль, Хорватия одолела Украину, Ирландия сыграла вничью с Уэльсом. Матч сборной России против команды Кот-д’Ивуара, к счастью, был лишь товарищеским.

    Посмотреть все результаты, а также видеообзоры матчей вчерашнего дня, а также расписание сегодняшних игр вы можете в обновленном приложении Scores & Video.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

     Приложение Scores & Video – это:

    – Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

    – Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

    – Самая полная статистика всех турниров мира.

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

    – Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

    – Прогнозы на исход каждого матча.

    – Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

    – Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

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