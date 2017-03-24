Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем отношении к приглашению иностранных арбитров на матчи российского чемпионата.

После возобновления чемпионата России после зимней паузы состоялось три тура, в каждом из которых были претензии к судейству.

«Я много разговаривал с руководством РФС и клубов. Это (судейство) наша забота. Во-первых, была идея приглашения зарубежных арбитров. Я категорически против. Считаю, что наши судьи не хуже, а где-то и лучше, чем в некоторых странах. Во-вторых, надо дать им время.

Ажиотаж с судейством всегда связан с результатами. Это было всегда, всегда судьи были крайними, особенно тогда, когда результата нет, спад команды или ожесточенная борьба за турнирное положение. В общем, нужно очень внимательно подходить к этому вопросу. Но при этом в судействе у нас нет уж много ошибок», – сказал Прядкин.