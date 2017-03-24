Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 с Чили (1:0), в котором единственный гол с пенальти на 16-й минуте забил .

«Очень доволен победой, поскольку игра сложилась так, как и мы представляли. Мы провели отличный матч против сильного соперника. У нас были проблемы с отбором, последние 15 минут мячом владела Чили. Но в целом мы сыграли неплохо.

Не думаю, что у команды есть зависимость от Месси. Он сыграл хорошо. Сейчас нужно снова браться за работу, мы еще прибавим», – сказал Бауса.

После 13 туров Аргентина занимает в таблице квалификации Южной Америки 3-е место.