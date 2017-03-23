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    Россия — Кот-д'Ивуар. Фернандес сможет сыграть в матче

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные) Марио Фернандес

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что защитник Марио Фернандес сможет помочь сборной России в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.

    «Никаких препятствий к тому, чтобы Марио Фернандес сыграл с ивуарийцами со стороны соперника нет.

    Все в руках тренерского штаба. Сборной Бельгии мы тоже направили запрос. Ждем их ответа», — сказал Мутко.

    Летом прошлого года Фернандес получил паспорт гражданина РФ. Согласно правилам ФИФА, игрок вправе выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране.

    Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за ЦСКА, исполнится в мае.

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