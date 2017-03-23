Президент РФС Виталий Мутко заявил, что защитник Марио Фернандес сможет помочь сборной России в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.

«Никаких препятствий к тому, чтобы Марио Фернандес сыграл с ивуарийцами со стороны соперника нет.

Все в руках тренерского штаба. Сборной Бельгии мы тоже направили запрос. Ждем их ответа», — сказал Мутко.

Летом прошлого года Фернандес получил паспорт гражданина РФ. Согласно правилам ФИФА, игрок вправе выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране.

Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за ЦСКА, исполнится в мае.