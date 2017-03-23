Бышовец стал заместителем Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен заместителем главного тренера сборной России Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета .

Об этом указано в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Черчесов – председатель тренерского совета, Бышовец – заместитель председателя.

24 и 28 марта сборная России проведет товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.