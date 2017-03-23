Бышовец стал заместителем Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен заместителем главного тренера сборной России Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС.
Об этом указано в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.
Черчесов – председатель тренерского совета, Бышовец – заместитель председателя.
24 и 28 марта сборная России проведет товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
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