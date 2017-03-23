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    Бышовец стал заместителем Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС

    Теги Анатолий Бышовец Станислав Черчесов сборная России РФС отставки

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен заместителем главного тренера сборной России Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС.

    Об этом указано в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

    Черчесов – председатель тренерского совета, Бышовец – заместитель председателя.

    24 и 28 марта сборная России проведет товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

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