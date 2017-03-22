Рыжиков, Карадениз и Кузьмин настаивали на переводе Сонга и Лестьенна в дубль «Рубина»

Несколько игроков выразили претензии полузащитникам и Александру Сонгу, сообщает «Бизнес Online».

, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин, а также Руслан Камболов и Тарас Бурлак выразили недовольство отношением Лестьенна и Сонга к тренировочному процессу.

Ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры. Лестьенну и Сонгу было вынесено последнее предупреждение: если они не поменяют свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.

Одной из претензий к Лестьенну является его поведение вне поля. Подчеркивается, что футболист мог позволить себе ходить по базе в форме другого клуба – «Челси». В аэропорту Казани футболист появлялся в экипировке «Манчестер Юнайтед». Также сообщается, что на одну из недавних тренировок Лестьенн пришел с сильным запахом спиртного.

Летом 2016 года «Рубин» заплатил за трансфер Лестьенна 10 миллионов евро. Годовая зарплата , который пришел в казанский клуб на правах свободного агента, составляет порядка 4 миллиона евро в год.

Для чего существует казанский «Рубин»?