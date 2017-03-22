Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Руни может вернуться в «Эвертон» свободным агентом

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может летом перейти в «Эвертон».

    Мерсисайдский клуб является главным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии. «МЮ» может даже расторгнуть контракт с Руни по обоюдному согласию сторон, чтобы «Эвертону» не пришлось платить за него отступные. Зарплата Руни в мерсисайдском клубе составит 150 тысяч фунтов в неделю.

    Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться