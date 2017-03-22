Руни может вернуться в «Эвертон» свободным агентом
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может летом перейти в «Эвертон».
Мерсисайдский клуб является главным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии. «МЮ» может даже расторгнуть контракт с Руни по обоюдному согласию сторон, чтобы «Эвертону» не пришлось платить за него отступные. Зарплата Руни в мерсисайдском клубе составит 150 тысяч фунтов в неделю.
Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.
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