Швайнштайгер перешел в «Чикаго»

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

Сообщается, что 32-летний немец, не проведший в текущем чемпионате Англии ни одного матча, подписал контракт с по схеме «1+1» с окладом 4,5 миллиона долларов в год.

Ожидается, что Швайнштайгер присоединится к «Чикаго» в середине следующей недели.

Хавбек потерял место в составе «МЮ» после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.