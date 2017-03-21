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    Швайнштайгер перешел в «Чикаго»

    Теги Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед МЛС Чикаго Файр премьер-лига Англия возможные трансферы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

    Сообщается, что 32-летний немец, не проведший в текущем чемпионате Англии ни одного матча, подписал контракт с «Чикаго Файр» по схеме «1+1» с окладом 4,5 миллиона долларов в год.

    Ожидается, что Швайнштайгер присоединится к «Чикаго» в середине следующей недели.

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