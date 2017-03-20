Только «Зенит» сумел забить больше одного гола в 20 туре РФПЛ. Статистика и видео всех матчей выходных – в приложении Scores & Video

В 20 туре чемпионата России по футболу ни в одной встрече не было забито больше двух голов, и только «Зенит» сумел отличиться два раза. Также именно «Зенит» является самой результативной командой чемпионата: клуб из Санкт-Петербурга отличился уже 35 раз в этом чемпионате. На втором месте по этому показателю идет «Спартак» (30 голов), на третьем – «Краснодар» (28 голов).

Другие статистические факты, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и всех других чемпионатов (в том числе Высшей лиги Тайланда и второго дивизиона Албании) вы найдете в приложении Scores & Video для мобильных устройств.

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