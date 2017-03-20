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    Только «Зенит» сумел забить больше одного гола в 20 туре РФПЛ. Статистика и видео всех матчей выходных – в приложении Scores & Video

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    В 20 туре чемпионата России по футболу ни в одной встрече не было забито больше двух голов, и только «Зенит» сумел отличиться два раза. Также именно «Зенит» является самой результативной командой чемпионата: клуб из Санкт-Петербурга отличился уже 35 раз в этом чемпионате. На втором месте по этому показателю идет «Спартак» (30 голов), на третьем – «Краснодар» (28 голов).

    Другие статистические факты, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и всех других чемпионатов (в том числе Высшей лиги Тайланда и второго дивизиона Албании) вы найдете в приложении Scores & Video для мобильных устройств.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

     Приложение Scores & Video – это:

    – Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

    – Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

    – Самая полная статистика всех турниров мира.

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

    – Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

    – Прогнозы на исход каждого матча.

    – Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

    – Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

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