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    Президент «Шапекоэнсе»: «Только «Барселона» поддерживала нас с первого же дня»

    Теги Рома высшая лига Бразилия Барселона серия А Италия примера Испания Шапекоэнсе

    Президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид ди Нес рассказал, какую помощь предлагали клубу европейские команды после авиакатастрофы в ноябре прошлого года.

    «Так или иначе свою поддержку выражали все. Но только «Барселона» поддерживала нас с первого же дня.

    Они предложили нам финансовую помощь и пригласили сыграть в Кубке Жоана Гампера в августе, при этом доходы с игры были бы разделены с «Шапекоэнсе».

    «Рома» также предлагала нам провести матч, но у нас был очень плотный график. Мы проводили по три матча в неделю», – сказал президент «Шапекоэнсе».

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