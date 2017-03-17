Президент Плинио Давид ди Нес рассказал, какую помощь предлагали клубу европейские команды после авиакатастрофы в ноябре прошлого года.

«Так или иначе свою поддержку выражали все. Но только поддерживала нас с первого же дня.

Они предложили нам финансовую помощь и пригласили сыграть в Кубке Жоана Гампера в августе, при этом доходы с игры были бы разделены с «Шапекоэнсе».

«Рома» также предлагала нам провести матч, но у нас был очень плотный график. Мы проводили по три матча в неделю», – сказал президент «Шапекоэнсе».