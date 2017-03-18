Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Продлит ли «Спартак» беспроигрышную серию в матче против «Локомотива»? Следите в приложениях от Sports.ru

    Теги Спартак Локомотив Спартак Премьер-лига Россия Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня в рамках 20 тура чемпионата России «Локомотив» сыграет против «Спартака». Сумеют ли «красно-белые», главные претенденты на чемпионский титул, взять три очка?

    Если вы до сих пор не решили, как следить за московским дерби, не отвлекаясь от важных дел, воспользуйтесь клубными приложениями «Локомотива» и «Спартака». Только там вы найдете видео всех голов и опасных моментов онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции. 

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СПАРТАК»

    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВ»

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СПАРТАК»

    Если же вы болеете за другую команду, в срочном порядке установите специальное клубное приложение именно для вас.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться