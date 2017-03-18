Продлит ли «Спартак» беспроигрышную серию в матче против «Локомотива»? Следите в приложениях от Sports.ru

Сегодня в рамках 20 тура чемпионата России «Локомотив» сыграет против «Спартака». Сумеют ли «красно-белые», главные претенденты на чемпионский титул, взять три очка?

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