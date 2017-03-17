Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, как ведутся поиски бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

В прошлом году Слуцкий в телепередаче «Детский вопрос» сказал: «В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия».

После высказывания тренера арбитры направили коллективное письмо президенту РФС Виталию Мутко с просьбой разобраться в ситуации.

В феврале комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами, однако с тех пор не может связаться с тренером.

«Ситуация с Леонидом Слуцким все та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти!

Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», — сказал Андреев.

Накануне Слуцкий посетил матч 1/2 финала плей-офф Западной конференции КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» в Москве.