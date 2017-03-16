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    Пройдут ли в четвертьфинал Лиги Европы «Ростов» и «Краснодар»? Следите за матчами ЛЕ в приложениях для Android и iPhone

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    Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет ответный матч против «Манчестер Юнайтед» в гостях, «Краснодар» примет «Сельту».

    Получите видео голов и опасных моментов онлайн, текстовые трансляции и push-уведомления в специальном приложении «Лига Европы+» от Sports.ru

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    С приложением «Лига Европы+» вы получаете:

    – Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Самую полную статистику  по отдельным игрокам и командам.

    – Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    Также, если вы хотите следить только за выступлениями любимой команды, вы можете установить специальное клубное приложение, в котором вы найдете все новости о команде, состав, календарь игр и общение с одноклубниками.

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