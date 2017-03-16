Пройдут ли в четвертьфинал Лиги Европы «Ростов» и «Краснодар»? Следите за матчами ЛЕ в приложениях для Android и iPhone

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет ответный матч против «Манчестер Юнайтед» в гостях, «Краснодар» примет «Сельту».

Получите видео голов и опасных моментов онлайн, текстовые трансляции и push-уведомления в специальном приложении «Лига Европы+» от Sports.ru

УСТАНОВИТЬ «ЛИГА ЕВРОПЫ+» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «ЛИГА ЕВРОПЫ+» НА iPHONE/iPAD

С приложением «Лига Европы+» вы получаете:

– Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.

– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

Также, если вы хотите следить только за выступлениями любимой команды, вы можете установить специальное клубное приложение, в котором вы найдете все новости о команде, состав, календарь игр и общение с одноклубниками.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «РОСТОВ»

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «КРАСНОДАР»

Sports.ru – делаем спорт лучше!