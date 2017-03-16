Пройдут ли в четвертьфинал Лиги Европы «Ростов» и «Краснодар»? Следите за матчами ЛЕ в приложениях для Android и iPhone
Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет ответный матч против «Манчестер Юнайтед» в гостях, «Краснодар» примет «Сельту».
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