Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард восхитился игрой хавбека Нголо Канте в матче Кубка Англии против (1:0).

– Вы с Канте разные полузащитники. Но этот игрок – нечто особенное, верно?

– Согласен с тем, что сказал о нем Алан Ширер. Более того, считаю, что сейчас Канте – лучший центральный полузащитник в мире.

– При этом на Евро его не ставили в основу в двух последних матчах.

– Да, это странное решение. Глядя на то, как Канте играет в этом сезоне... Может, он и не забивает много голов, но Нголо очень многое дает команде. Не вижу, кто в мире играет сейчас лучше него, – заявил Лэмпард в эфире BBC.

Проошлым летом «Лестер» продал Канте в «Челси» за 30 млн фунтов. «МЮ» приобрел Погба у «Ювентуса» за 89 млн фунтов.