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    Фрэнк Лэмпард: «Канте – лучший центральный полузащитник в мире»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Кубок Англии Нголо Канте

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард восхитился игрой хавбека Нголо Канте в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    – Вы с Канте разные полузащитники. Но этот игрок – нечто особенное, верно?

    – Согласен с тем, что сказал о нем Алан Ширер. Более того, считаю, что сейчас Канте – лучший центральный полузащитник в мире.

    – При этом на Евро его не ставили в основу в двух последних матчах.

    – Да, это странное решение. Глядя на то, как Канте играет в этом сезоне... Может, он и не забивает много голов, но Нголо очень многое дает команде. Не вижу, кто в мире играет сейчас лучше него, – заявил Лэмпард в эфире BBC.

    Проошлым летом «Лестер» продал Канте в «Челси» за 30 млн фунтов. «МЮ» приобрел Погба у «Ювентуса» за 89 млн фунтов.

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