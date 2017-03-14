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    Максим Митрофанов: «Луческу – опытный тренер, кредит доверия к нему большой»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу Максим Митрофанов

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал об отношении руководства клуба к главному тренеру Мирче Луческу.

    «Луческу – опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.

    Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.

    Опрос

    Луческу доработает до конца сезона?

    28175 голосов 129
    • Да
      57%
    • Нет
      43%

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