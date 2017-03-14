Максим Митрофанов: «Луческу – опытный тренер, кредит доверия к нему большой»
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал об отношении руководства клуба к главному тренеру Мирче Луческу.
«Луческу – опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.
Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.
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