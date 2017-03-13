«Краснодар» уже 5 матчей не может обыграть «Локомотив» в Москве. Продлится ли серия, следим в приложениях для Android и iPhone
Сегодня на стадионе в Черкизово будет сыгран заключительный матч 19 тура РФПЛ: московский «Локомотив» примет «Краснодар».
«Быки» с 2011 года ни разу не сумели обыграть «железнодорожников» в Москве: 4 раза победа была за «Локо», один матч завершился ничьей.
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