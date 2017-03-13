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    «Краснодар» уже 5 матчей не может обыграть «Локомотив» в Москве. Продлится ли серия, следим в приложениях для Android и iPhone

    Теги Локомотив Владимир Быстров Федор Смолов Юрий Семин стадион Локомотив РФПЛ Sports.ru Краснодар Виктор Классон мобильные приложения

    Сегодня на стадионе в Черкизово будет сыгран заключительный матч 19 тура РФПЛ: московский «Локомотив» примет «Краснодар».

    «Быки» с 2011 года ни разу не сумели обыграть «железнодорожников» в Москве: 4 раза победа была за «Локо», один матч завершился ничьей.

    Сумеют ли Смолов, Быстров и компания прервать крайне неприятную серию? Лучший способ следить за этой игрой, а также за всеми новостями о вашей любимой команде - клубные приложения «Локомотива» и «Краснодара» для мобильных устройств.

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