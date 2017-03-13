Почта России начала доставку паспортов болельщиков на Кубок конфедераций-2017

Почта России начала бесплатную доставку персонифицированных карт зрителей (паспортов болельщиков) на Кубок конфедераций-2017.

Выдача и доставка карт осуществляется до июля нынешнего года.

Доставка будет осуществляться заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

В пресс-релизе компании сообщается, что российские фанаты могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.