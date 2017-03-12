Кто же чемпион: «Зенит» или «Спартак»? Самое время определиться с приложением
Два главных претендента на титул чемпиона России сегодня играют свои матчи в рамках 19 тура. «Зенит» играет против «Амкара» в гостях, а «Спартак» принимает «Анжи». В частности эти игры станут одними из решающих при определении чемпиона страны. Лучший способ следить за этими матчами – специальные клубные приложения от Sports.ru
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Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы получаете:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Текстовые онлайн-трансляции матчей.
– Календарь и турнирная таблица.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Невероятные возможности для общения с одноклубниками.
Если же вы считаете, что на самом деле чемпионом станет команда из Ростова, Казани или Краснодара, со стадиона на Песчаной или Черкизово, в срочном порядке установите специальное клубное приложение по этой ссылке.
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