Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кто же чемпион: «Зенит» или «Спартак»? Самое время определиться с приложением

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Курбан Бердыев РФПЛ Анжи Sports.ru Жулиано Куинси Промес мобильные приложения

    Два главных претендента на титул чемпиона России сегодня играют свои матчи в рамках 19 тура. «Зенит» играет против «Амкара» в гостях, а «Спартак» принимает «Анжи». В частности эти игры станут одними из решающих при определении чемпиона страны. Лучший способ следить за этими матчами – специальные клубные приложения от Sports.ru

    Установить на iPhone/iPad

    «СПАРТАК»

    «ЗЕНИТ»

    Установить на Android 

    «ЗЕНИТ»

    «СПАРТАК»

    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей.

    – Календарь и турнирная таблица.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Невероятные возможности для общения с одноклубниками.

    Если же вы считаете, что на самом деле чемпионом станет команда из Ростова, Казани или Краснодара, со стадиона на Песчаной или Черкизово, в срочном порядке установите специальное клубное приложение по этой ссылке.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться