Президент «Реала» получил из Италии посылку с белым порошком

Сотрудники обнаружили накануне на стадионе «Сантьяго Бернабеу» подозрительный пакет на имя президента клуба .

После того как из него стал высыпаться белый порошок, была вызвана полиция. Сообщается, что эксперты в защитных костюмах провели на арене несколько часов, но никаких угроз не выявили. Расследование продолжается.

По данным испанских СМИ, посылка была отправлена из Италии.

Во вторник в Неаполе «Реал» обыграл (3:1) в ответном матче Лиги чемпионов (первая игра – 3:1) и вышел в ¼ финала.

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