Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко высказался на тему того, что он не сможет баллотироваться в совет .

«Из решения ФИФА не нужно делать всемирную проблему. Я нормально его воспринял.

ФИФА ввел такую норму, критерий о политической нейтральности, дал ему толкование.

Конечно, лучше бы сделали это раньше. Тогда не пришлось бы выдвигаться. С другой стороны, это общественная работа.

Если откровенно говорить, то по этому вопросу произошла днем утечка информации. Я лично на данный момент не получал подтверждения (недопуска к выборам в совет ФИФА)», – сказал Мутко.