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    Виталий Мутко: «ФИФА стоило раньше ввести критерий о политической нейтральности. Тогда не пришлось бы выдвигаться»

    Теги Виталий Мутко ФИФА РФС

    Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко высказался на тему того, что он не сможет баллотироваться в совет ФИФА.

    «Из решения ФИФА не нужно делать всемирную проблему. Я нормально его воспринял.

    ФИФА ввел такую норму, критерий о политической нейтральности, дал ему толкование.

    Конечно, лучше бы сделали это раньше. Тогда не пришлось бы выдвигаться. С другой стороны, это общественная работа.

    Если откровенно говорить, то по этому вопросу произошла днем утечка информации. Я лично на данный момент не получал подтверждения (недопуска к выборам в совет ФИФА)», – сказал Мутко.

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