зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поделился мнением о работе президента РФС Виталия Мутко.

«Тогда (в 2005 году, когда Мутко впервые возглавил РФС – прим.) мне сказали, что Виталий Мутко должен стать президентом РФС, поскольку у него есть видение того, как поднять имидж нашего футбола на международной арене.

, предшественник Мутко, был человеком авторитетным, имел достаточно серьезное влияние в мировом футболе. Тем не менее я принял решение прислушаться к рекомендациям сверху и поддержать кандидатуру Мутко в надежде на то, что он выполнит свои обещания.

К сожалению, вынужден констатировать, что этого не произошло. Виталий Мутко приходил с программой, согласно которой Россия должна была войти в десятку сильнейших футбольных стран мира, а в международных футбольных организациях заметно усилиться наше представительство.

Также Мутко уверял, что у него есть все необходимое для реализации этой амбициозной программы: команда профессионалов, тактика и четкая стратегия развития. Плоды этой работы мы должны были получить еще пять-шесть лет тому назад. Человек находится у власти с 2005 года, и пока мы видим только деградацию футбола», — сказал Фетисов.