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    Сусо и Соса против «Ювентуса» уже сегодня! Следите за матчем в приложениях «Серия А», «Юве» и «Милан» для iPhone и Android

    Теги Милан Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин Sports.ru Массимилиано Аллегри мобильные приложения

    Уже сегодня «Ювентус» с «Миланом» сыграют первый матч 28 тура самого изысканного футбольного чемпионата. Лучший способ следить за ходом этого матча – приложение «Серия А».

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЕРИЯ А» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЕРИЯ А» НА iPHONE/iPAD

    С приложением «Серия А» вы получаете:

    – Новости о всех 20 клубах чемпионата.

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирная таблица.

    – Полная информация о слухах и состоявшихся трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

     Также, если вы являетесь болельщиком «Ювентуса» или «Милана», вы просто не можете обойти стороной наши специальные клубные приложения:

    «Ювентуc»

    Установить на iPhone/iPad

    Установить на Android

    «Милан»

    Установить на iPhone/iPad

    Установить на Android

    Качайте приложение – матч уже скоро!

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