Специальное мобильное приложение для Василия Березуцкого, которое пригодится вам! Установите на iPhone или Android
Как известно, защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение приостановить карьеру в сборной России. Однако Василий по-прежнему может быть в курсе всех новостей главной футбольной команды страны благодаря приложению «Сборная России+».
Следите и вы за сегодняшним товарищеским матчем сборной России против команды Кот-д′Ивуара (начало в 19:00 по московскому времени) и обсуждайте игру с другими болельщиками в приложении!
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С приложением «Сборная России» вы также получаете:
– Все последние новости и материалы о нашей сборной.
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Календарь ближайших матчей и турниров.
– Самую подробную и оперативную статистику всех игр сборной команды.
– Общение с другими болельщиками лучшей сборной в мире.
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