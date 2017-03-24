Специальное мобильное приложение для Василия Березуцкого, которое пригодится вам! Установите на iPhone или Android

Как известно, защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение приостановить карьеру в сборной России. Однако Василий по-прежнему может быть в курсе всех новостей главной футбольной команды страны благодаря приложению «Сборная России+».

Следите и вы за сегодняшним товарищеским матчем сборной России против команды Кот-д′Ивуара (начало в 19:00 по московскому времени) и обсуждайте игру с другими болельщиками в приложении!

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С приложением «Сборная России» вы также получаете:

– Все последние новости и материалы о нашей сборной.

– Видео всех голов и обзоры матчей.

– Календарь ближайших матчей и турниров.

– Самую подробную и оперативную статистику всех игр сборной команды.

– Общение с другими болельщиками лучшей сборной в мире.

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