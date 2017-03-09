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    Ракитич продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 125 млн евро

    Теги Барселона примера Испания Иван Ракитич

    «Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Иваном Ракитичем.

    Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Прописанная в контракте сумма отступных за хорватского футболиста – 125 миллионов евро.

    В текущем сезоне Ракитич забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 матчах примеры.

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