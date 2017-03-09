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    73% болельщиков признали Неймара лучшим игроком матча «Барселона» – «ПСЖ». Поучаствуйте в голосовании и вы

    Теги Барселона Лига чемпионов Sports.ru Луис Суарес Неймар Дениз Айтекин Маркиньос челюсти Суареса мобильные приложения

    «Барселона» шедеврально обыграла ПСЖ со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Барселоны» Неймар, забивший 2 гола и отдавший 2 голевые передачи. За него проголосовали 73% пользователей.

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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