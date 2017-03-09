73% болельщиков признали Неймара лучшим игроком матча «Барселона» – «ПСЖ». Поучаствуйте в голосовании и вы

«Барселона» шедеврально обыграла ПСЖ со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Барселоны» Неймар, забивший 2 гола и отдавший 2 голевые передачи. За него проголосовали 73% пользователей.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD