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    Виталий Мутко: «Ложки – это нормальный вариант. Но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками»

    Теги Виталий Мутко болельщики ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением о «ложках победы» – музыкальном инструменте болельщика на ЧМ-2018.

    «Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим.

    Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.

    Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил», – отметил Мутко.

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