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    «Краснодар» аннулирует все билеты, которые перепродаются в открытом доступе

    Теги Премьер-лига Россия болельщики Краснодар стадион Краснодар

    «Краснодар» призвал болельщиков клуба отказаться от приобретения билетов на матчи у перекупщиков.

    «Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу.

    Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», — сказано в обращении на официальном сайте «Краснодара».

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