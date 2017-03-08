«Краснодар» аннулирует все билеты, которые перепродаются в открытом доступе
«Краснодар» призвал болельщиков клуба отказаться от приобретения билетов на матчи у перекупщиков.
«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу.
Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», — сказано в обращении на официальном сайте «Краснодара».
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