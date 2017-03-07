Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Англии против (2:1).

«Мы провели хороший матч. Команда контролировала ход игры. Обидно, что пропустили гол в концовке матча.

Не очень хорошо, что не смоли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Нужно прибавлять в этом компоненте. Но я доволен победой.

Канте очень выносливый игрок. Он способен пробегать очень большое расстояние за матч. Теперь он играет еще лучше.

Нужно продолжать в том же духе. Важно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против «МЮ», – сказал Конте.