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    Антонио Конте: «Важно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против «МЮ»

    Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).

    «Мы провели хороший матч. Команда контролировала ход игры. Обидно, что пропустили гол в концовке матча.

    Не очень хорошо, что не смоли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Нужно прибавлять в этом компоненте. Но я доволен победой.

    Канте очень выносливый игрок. Он способен пробегать очень большое расстояние за матч. Теперь он играет еще лучше.

    Нужно продолжать в том же духе. Важно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против «МЮ», – сказал Конте.

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