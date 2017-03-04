Президент Илья Геркус рассказал, какие суммы готов тратить клуб на новых игроков.

«В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат [игрока уровня] за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов.

Это была бы отличная инвестиция», – сказал Геркус.