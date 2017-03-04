Илья Геркус: «Если «Локомотиву» предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов евро, найдем деньги»
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие суммы готов тратить клуб на новых игроков.
«В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат [игрока уровня] Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов.
Это была бы отличная инвестиция», – сказал Геркус.
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