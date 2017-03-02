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    Transparency International: 43% болельщиков по всему миру против проведения ЧМ-2018 в России, в США против 47%

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018

    Transparency International провело исследование о том, как жители разных стран относятся к проведению ЧМ-2018 в России.

    71% ирландцев, 69% голландцев и 68% шведов и британцев, принявших участие в опросе, выступили против того, что Россия примет чемпионат мира. В США с этим выбором не согласились 47% опрошенных.

    В России за проведение турнира в стране проголосовали 89%, это решение ФИФА поддержали 57% колумбийцев и 56% жителей ЮАР.

    В среднем по миру 43% против проведения ЧМ в России, 39 – за, 18 не определились.

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