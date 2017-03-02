Transparency International провело исследование о том, как жители разных стран относятся к проведению в России.

71% ирландцев, 69% голландцев и 68% шведов и британцев, принявших участие в опросе, выступили против того, что Россия примет чемпионат мира. В США с этим выбором не согласились 47% опрошенных.

В России за проведение турнира в стране проголосовали 89%, это решение поддержали 57% колумбийцев и 56% жителей ЮАР.

В среднем по миру 43% против проведения ЧМ в России, 39 – за, 18 не определились.