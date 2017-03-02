Экс-президент Ольга Смородская рассказала о своем уходе из клуба.

– Вы пытались объясниться с начальством, сказать, что у вас есть план развития?

– Нет. В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали.

– Чтобы развалить клуб?

– Чтобы он перестал конкурировать. Не знаю, кому это нужно. Может быть, кому-то и нужно.

– Как часто вы общались с руководством РЖД?

– Редко. Хотя Владимир Иванович Якунин посещал советы директоров клуба, приезжал болеть за команду на стадион. Олег Валентинович Белозеров вообще не посещал ни матчи, ни советы директоров. Я его видела два раза – когда он появился в компании, и когда мы прощались.

– То есть в РЖД пришли люди, которые не интересуются футболом?

– Абсолютно ни в какой мере.

– Зато давления меньше.

– Вот новое руководство теперь и работает в тепличных условиях. У них все вопросы решены – поле цветет и пахнет, крыша не падает на голову, деньги есть. Осталось выйти в Лигу чемпионов, – сказала Смородская.