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    Луис Энрике: «Руководство «Барселоны» просило меня не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло»

    Теги Барселона примера Испания Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об уходе из каталонского клуба.

    «Хочу объявить, что не буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я не буду подписывать новый контракт с клубом.

    Я общался с руководством «Барселоны», меня просили не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло», – сказал Энрике.

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