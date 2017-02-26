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    Игроки АЗ оплатят следующий выезд болельщикам, которые летали на матч с «Лионом» (1:7)

    Теги Лион Аякс Фейеноорд НЕК Хераклес Рон Влар Лига Европы болельщики АЗ

    Игроки АЗ сделают подарки болельщикам, которые летали на выездной матч 1/16 Лиги Европы с «Лионом» (1:7).

    Каждый из 660 фанатов в качестве компенсации сможет бесплатно отправиться на любой выездной матч, оставшийся до конца сезона (с «Фейеноордом», «Аяксом», «Хераклесом» или НЕК).

    «Это наименьшее, что мы можем сделать. Та игра была кошмаром для всех нас. Мы понимаем, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой жест», – сказал капитан АЗ Рон Влар.

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