«Локомотив» предложил 3 млн евро за 20-летнего форварда «КСУ Крайовы» Ивана

«Локомотив» сделал предложение в размере 3 миллионов евро за нападающего «КСУ Крайовы» Андрея Ивана. Об этом сообщает румынский портал Sport.ro.

Отмечается, что аналогичное предложение клуб получил от «Брюгге», однако трансфер не состоялся. Руководство клуба должно ответить на предложение «Локомотива» до пятницы, так как именно в этот день в России закрывается трансферное окно.

В текущем сезоне Иван провел в составе «КСУ Крайовы» 22 матча и на данный момент является лучшим бомбардиром команды, забив 6 мячей. «КСУ Крайова» занимает третье место после 24 туров чемпионата Румынии.

Прошлой зимой портал Sport.ro сообщал о предметном интересе к Ивану со стороны «Зенита» и «Аякса». По информации издания, российский клуб тогда был готов заплатить за игрока 2 миллиона евро, однако руководство «КСУ Крайовы» хотело заработать на продаже форварда 3 миллиона евро, а также получить 30% от суммы последующей перепродажи игрока.