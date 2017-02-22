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    Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» в гостях у «Фенербахче», «Сент-Этьен» примет «МЮ», «Шальке» – ПАОК

    Теги Шальке-04 Сент-Этьен Манчестер Юнайтед Фенербахче Лига Европы результаты ПАОК Краснодар

    Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с «Шальке».

    Лига Европы

    1/16 финала

    Ответные матчи

    Фенербахче Турция – Краснодар Россия
    Дата проведения
    22 февраля, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:1

    Шальке-04 Германия – ПАОК Греция
    Дата проведения
    22 февраля, 20.00, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 3:0

    Сент-Этьен Франция – Манчестер Юнайтед Англия
    Дата проведения
    22 февраля, 20.00, «Жоффруа-Гишар»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 0:3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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