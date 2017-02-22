Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» в гостях у «Фенербахче», «Сент-Этьен» примет «МЮ», «Шальке» – ПАОК
Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с «Шальке».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Фелтинс-Арена»
Первый матч: 3:0
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Жоффруа-Гишар»
Первый матч: 0:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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