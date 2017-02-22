Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с «Шальке».

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:0

Первый матч: 0:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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