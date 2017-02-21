Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к болельщикам и культуре поддержки трибун в России.

«Для любого футболиста болельщики – это драйв, это мотор, сердце команд. Когда полный стадион, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки – у тебя эмоции зашкаливают, ты получаешь больше драйва. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже ничего не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола. Хочется, чтобы и у людей был праздник, а не просто выплеск негативной энергии.

Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Пожалуйста, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов». Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю, и не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка», — сказал Акинфеев.