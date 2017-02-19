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    «Лилль» объявил о договоренности с Бьелсой

    Теги Лилль лига 1 Франция трансферы Марсело Бьелса Франк Пасси

    «Лилль» подтвердил, что новым главным тренером команды станет Марсело Бьелса.

    Французский клуб договорился с 61-летним специалистом о 2-летнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года.

    Доиграет сезон команда под руководством Франка Пасси, который сменил отправленного в отставку на этой неделе Патрика Колло.

    Бьелса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции – с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель».

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