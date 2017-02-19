«Лилль» объявил о договоренности с Бьелсой

«Лилль» подтвердил, что новым главным тренером команды станет .

Французский клуб договорился с 61-летним специалистом о 2-летнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года.

Доиграет сезон команда под руководством , который сменил отправленного в отставку на этой неделе Патрика Колло.

Бьелса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции – с 2014 по 2015 год он возглавлял .