«Лилль» объявил о договоренности с Бьелсой
«Лилль» подтвердил, что новым главным тренером команды станет Марсело Бьелса.
Французский клуб договорился с 61-летним специалистом о 2-летнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года.
Доиграет сезон команда под руководством Франка Пасси, который сменил отправленного в отставку на этой неделе Патрика Колло.
Бьелса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции – с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель».
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