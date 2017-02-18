Видео голов, новости, календарь, вся статистика лидера Ла Лиги – в приложении «Реал Мадрид» для iPhone и Android
Сегодня мадридский «Реал» сыграет очередной матч Примеры против «Эспаньола». Лучший способ следить за выступлениями «сливочных», получать все новости о команде – приложение «Реал Мадрид» от Sports.ru
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С приложением «Реал Мадрид» вы получаете:
– Видео голов «Реала» во всех турнирах
– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов
– Свежие новости о команде
– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров
– Галереи с яркими и актуальными фото
– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала»
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками в комментариях и статусах.
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