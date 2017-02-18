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    Видео голов, новости, календарь, вся статистика лидера Ла Лиги – в приложении «Реал Мадрид» для iPhone и Android

    Теги Реал Мадрид Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня мадридский «Реал» сыграет очередной матч Примеры против «Эспаньола». Лучший способ следить за выступлениями «сливочных», получать все новости о команде – приложение «Реал Мадрид» от Sports.ru

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    С приложением «Реал Мадрид» вы получаете:

    – Видео голов «Реала» во всех турнирах

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов

    – Свежие новости о команде

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров

    – Галереи с яркими и актуальными фото

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала»

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками в комментариях и статусах.

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