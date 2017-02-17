Хосеп Гвардиола: «Если и есть команда, которая может отыграться с 0:4, то это «Барселона»
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал поражение каталонской команды от «ПСЖ» (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если и есть команда, которая может отыграться с 0:4, то это, зная характер команды, «Барселона».
«Барселона» остается лучшей командой мира. Она доминирует в мировом футболе последние 10 лет.
То, что произошло в Париже, стало сюрпризом, но в футболе в наше время возможно все, со мной такое тоже случалось. Сейчас в футболе большая конкуренция, соперники очень сильны.
Зная Луиса Энрике и его футболистов, я лишь могу порекомендовать вам не критиковать их слишком сильно, потому что они вновь докажут, что вы ошибаетесь», – Гвардиола.
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