Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий , прокомментировал поражение каталонской команды от (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если и есть команда, которая может отыграться с 0:4, то это, зная характер команды, .

«Барселона» остается лучшей командой мира. Она доминирует в мировом футболе последние 10 лет.

То, что произошло в Париже, стало сюрпризом, но в футболе в наше время возможно все, со мной такое тоже случалось. Сейчас в футболе большая конкуренция, соперники очень сильны.

Зная Луиса Энрике и его футболистов, я лишь могу порекомендовать вам не критиковать их слишком сильно, потому что они вновь докажут, что вы ошибаетесь», – Гвардиола.