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    Хосеп Гвардиола: «Если и есть команда, которая может отыграться с 0:4, то это «Барселона»

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона примера Испания Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Луис Энрике

    Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал поражение каталонской команды от «ПСЖ» (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Если и есть команда, которая может отыграться с 0:4, то это, зная характер команды, «Барселона».

    «Барселона» остается лучшей командой мира. Она доминирует в мировом футболе последние 10 лет.

    То, что произошло в Париже, стало сюрпризом, но в футболе в наше время возможно все, со мной такое тоже случалось. Сейчас в футболе большая конкуренция, соперники очень сильны.

    Зная Луиса Энрике и его футболистов, я лишь могу порекомендовать вам не критиковать их слишком сильно, потому что они вновь докажут, что вы ошибаетесь», – Гвардиола.

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