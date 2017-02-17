Бранислав Иванович: «Я очень сильно ошибся в матче с «Андерлехтом». Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол.
Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович.
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