Защитник Бранислав Иванович прокомментировал поражение от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала .

«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол.

Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович.

Куда движется «Зенит»?