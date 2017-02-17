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    Тренер «Спарты»: «Мы видели, какой сильный клуб «Ростов» – ничем не хуже ни «Краснодара», ни «Зенита»

    Теги Зенит Ростов Спарта Давид Лафата Лига Европы Краснодар Томаш Пожар

    Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар высказался после поражения от «Ростова» (0:4) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

    – Каково это возвращаться с 0:4 домой?

    – У нас большое разочарование, хотя приехали сюда с оптимизмом. Подготовка была хорошей, но все пошло не так, не попали в эту игру. Но долго думать об этом нельзя, в воскресенье матч чемпионата Чехии.

    – Почему не сделали замены раньше? В частности, почему не выпустили Лафату?

    – Искали разные варианты в перерыве. Установка в перерыве была не пропускать и постараться забить на контратаке. Юлиш наш определяющий игрок, потому именно он оставался на поле.

    – Как вам игра пары стопперов, и не лучше ли было выпустить Холека?

    – Индивидуально не буду сейчас никого оценивать. Михал Кадлец играл сначала потому, что хорошо проявил себя в подготовке, это стоппер с очень хорошей скоростью.

    – Что бы вы изменили в подготовке, если б могли вернуться назад?

    – Мы ответственно готовились к матчу, и нет смысла возвращаться назад. К следующей игре будем искать те варианты, которые помогут показать иную игру.

    – Удивил ли чем-то «Ростов»?

    – Ничем, ожидали и такой состав, и такую игру. У нас были решения по противодействию «Ростову», но, к сожалению это не вышло.

    – Вы год назад удачно сыграли с «Краснодаром», а этой зимой – с «Зенитом». Не сыграло ли это злую шутку с вашими футболистами, и не решили ли они что с российскими командами будет легко?

    – Совсем нет. Мы видели, какой сильный клуб «Ростов» – ничем не хуже ни «Краснодара», ни «Зенита», – заявил Пожар.

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